"Komunikat, który przekazuje na prośbę rodziny". Co z ciałem Damiana Sobola?

Andrzej Szejna, wiceszef MSZ potwierdził w piątek, że ciało tragicznie zmarłego znajduje się obecnie w Kairze, gdzie oczekuje na transport do Polski. - Ten plan się realizuje. Będzie to w najbliższych chwilach, godzinach, nie dniach - podkreślił informując jednocześnie, że zwłoki zostaną przetransportowane do kraju wojskową maszyną.