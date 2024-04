"Przeprosił". Wiceszef MSZ po spotkaniu z ambasadorem Izraela

- Skończyło się spotkanie z ambasadorem Liwne. Mamy poczucie, że to, co się obecnie dzieje, jest rzeczą bardzo ważną z punktu widzenia prawa międzynarodowego. To zdarzenie bardzo istotne. Od tego, jak tę sprawę rozwiążemy, zależy jak podobne zdarzenia mogą rozgrywać się w przyszłości - stwierdził Andrzej Szejna po spotkaniu z ambasadorem Izraela.