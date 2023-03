Komunia 2023. Nawet 350 zł za talerzyk. Cena przyjęcia bije rekordy

Pierwsza Komunia 2023. Ile kosztują przyjęcia?

Większość lokali przedstawia oferty pierwszokomunijne w postaci "talerzyków". W cenę wliczone są najczęściej zimny bufet, dania ciepłe, ciasta oraz napoje. Ile kosztuje organizacja przyjęcia z okazji Pierwszej Komunii w lokalu? Z analizy dostępnych cenników wynika, że rodzice będą musieli zapłacić od ok. 100 do nawet 350 złotych za osobę. Średnia cena "talerzyka" pierwszokomunijnego kształtuje się natomiast w okolicach 200 zł/os. Oznacza to, że za organizację przyjęcia w lokalu dla 30 osób trzeba zapłacić średnio 6 tys. złotych.