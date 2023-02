Nietypowa studniówka. Ksiądz z Kaszub zaskoczył parafian

Studniówka przed komunią. To pomysł księdza z Pomorza

Jak wyglądało to spotkanie? "Dzieci w uroczysty sposób przygotowały liturgię, miały poświęcone świece komunijne. Złożyły swoje ślubowanie, ze będą się starały jak najgodniej żyć i przez to jak najlepiej przygotować się do przeżycia sakramentu pokuty i przyjęcia Eucharystii" - wyjaśnia ksiądz w mediach społecznościowych.