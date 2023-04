Komu PiS da pieniądze? Zapowiedzi nowych programów i podwyżki 500+

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", już w maju Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić swoją odpowiedź na "babciowe". Na dzień matki ma zostać ogłoszona wypłata "nawet kilkunastu tysięcy złotych dla matek, które wrócą z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego do pracy". Pieniądze mają służyć do opłaty niani lub żłobka, a dostaną je kobiety w wieku od 25 do 40 lat - czytamy w "GW".