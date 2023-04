Świadczenie wspierające. Rząd zapowiada pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Dla kogo?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MRiPS, świadczenie wspierające będzie przysługiwać każdej osobie z niepełnosprawnością, która otrzyma ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów, a w przypadku dzieci do lat trzech - co najmniej 1 pkt.