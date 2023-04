Co dalej z 500 plus? Premier zabrał głos

Morawiecki mówił, że program 500 plus przyczynił się do spadku ubóstwa wśród dzieci. Według niego umożliwił on też wielu rodzinom wyjazdy na wakacje oraz posyłanie najmłodszych na zajęcia pozalekcyjne. - Można powiedzieć, że w zakresie wsparcia rodzin, Polska weszła do wyższej ligi - oświadczył szef rządu.