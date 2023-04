Witek nie miała litości. Przypomniała słowa Tuska

- Kto powiedział: tego muru nie będzie ani za rok, ani za trzy. Kto to powiedział? Co teraz mówi na spotkaniach? Ja tego nigdy nie mówiłem. Pamiętacie państwo, kto mówił, że z Rosją taką jaką ona jest, należy współpracować? Kto to mówił? Donald Tusk. A dzisiaj co mówi? Oskarża PiS o prorosyjskość, a było zupełnie inaczej. Pamiętacie państwo, po ile miał być chleb? Po 30 zł, a ile kosztuje? Kto to mówił? Kto mówił że węgla nie będzie i ten rząd upadnie po zimie, a jest węgiel, zimę przetrwaliśmy - wymieniała Witek.