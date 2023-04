Lider PSL uderza w PiS. Te dane mówią wszystko

- Dzisiaj wiele pięknych słów będą wypowiadać rządzący, tylko te słowa nie niosą za sobą żadnej wartości, bo one zostały przeinaczone, przekręcone i upokorzone. To doprowadziło do tego, że żyjemy dzisiaj w poczuciu rozbicia społecznego, rozwalenia jakiejkolwiek wspólnoty społecznej - mówił prezes PSL.