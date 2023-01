Komorowski chwali Dudę. Krytykuje za inny ruch

W programie "Newsroom WP" były prezydent Bronisław Komorowski pochwalił prezydenta Andrzeja Dudę. - Za odkształcenie polityki państwa polskiego, pisowskiego, w kwestiach ukraińskich. Niewątpliwie odegrał istotną rolę, by przełamać postawę Jarosława Kaczyńskiego, która do samego wybuchu wojny oznaczała tyle, że żadnych relacji na wyższych szczeblach polsko-ukraińskich nie było. To była zasługa Jarosława Kaczyńskiego, który poprzedniemu prezydentowi Ukrainy powiedział w Polsce, że bez zmiany polityki historycznej Polska nie będzie wspierać unijnych aspiracji Ukrainy. Powiedział "z Banderą do Unii nie wejdziecie" - mówił Bronisław Komorowski. Dopytywany o zachowanie prezydenta wobec projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, odpowiedział: - To jest żałosne. Prezydent ma istotny udział w naruszaniu konstytucji. Będę mu to pamiętał. To nieszczęście zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego. Gdy słyszę pana prezydenta, który mówi, że należy stać na gruncie konstytucyjnym - dodał. Przyznał również, że rozumie decyzję Andrzeja Dudy ws. "lex Czarnek". Pytany o zapowiedź trzeciej wersji projektu ministra edukacji, odpowiedział: - To sygnalizuje rzeczywisty stopień autorytetu pana prezydenta.

Rozwiń