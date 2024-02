Komitet wyborczy Trzecia Droga. Znów pójdą razem do wyborów

Co ciekawe, PKW w związku z odbywającymi się w kwietniu wyborami samorządowymi zarejestrowała również komitet niemal o tej samej nazwie - KWW PSL Trzecia Droga. Jest to jednak komitet wyborczy wyborców, którego pełna nazwa to Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Służy Ludziom - Trzecia Droga.