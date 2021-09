Komisja sejmowa ws. śmierci Bartosza S. Ojciec 34-latka: To było zwykle morderstwo

Ojciec zmarłego Bartosza S. oskarża policję: To było morderstwo

Pytania komendantowi głównemu policji zadał następnie ojciec nieżyjącego 34-letniego mieszkańca Lubina. - Pan generał mówi to, co na filmie widział, jak Bartek kopał czy coś robił. Nic nie powiedział o tym, co robili policjanci. Jak ja ten film widziałem, to dla mnie to było zwykle morderstwo. Syn raz był nieprzytomny, cuciło się go, znowu na niego siadano, charczał. W tym momencie kiedy był pierwszy raz nieprzytomny, można było go skuć i zabezpieczyć. Z tego co na filmie widać, tak było 2-3 razy. Jeszcze raz powiem: to było zwykle morderstwo - mówił ojciec Bartosza S.