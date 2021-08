Poruszające słowa ojca Igora Stachowiaka. Mówi rodzicom Bartka, co teraz robić. "Ważna jest siła przebicia"

Zupełnie inną wersję wydarzeń przedstawia jednak rodzina zmarłego mężczyzny, która zwraca uwagę, że nie otrzymała oficjalnych dokumentów z sekcji zwłok Bartka. - Doszło do złamania krtani. Na skutek tego syn moich klientów się udusił. Czekamy jeszcze na opinię biegłych medyków, którzy to potwierdzą. Ja już wiem to ze środowiska medycznego, że jest to pewna informacja. Jest to po prostu zabójstwo - powiedział Radiu Wrocław Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik rodziny 34-latka.