Lubin. Ojciec zmarłego 34-latka: Nie mam już do nikogo tutaj zaufania

- Tego wszystkiego zbiera się za dużo. My jeszcze nie widzieliśmy dziecka. Nie chcą nam go pokazać. To wszystko, co się dzieje, to skandal. Chcieli przeszukać moją żonę, siostrze powykręcali ręce, by jej zabrać telefon. Rozmawiam z ludźmi co to widzieli i się boją. Wiem, że nie każdy policjant jest zły, ale ja dziś widzę niestety więcej tych złych niż dobrych - skomentował ojciec zmarłego 34-latka.