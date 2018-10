Kolizja z udziałem Beaty Szydło. Zaskakujące doniesienia o kierowcy

Chwilę po tym jak media obiegła informacja o kolizji z udziałem Beaty Szydło, była premier uspokoiła wszystkich, że nic wielkiego się nie stało. Okazuje się jednak, że są powody do obaw. Kierowca, który odpowiada za zdarzenie, to podobno "debiutant wzięty z łapanki".



Za kolizję kolumny z Beatą Szydło w Imielinie odpowiada kierowca audi, ostatniego samochodu. Za to, że nie wyhamował przed stojącymi już samochodami, został ukarany mandatem w wysokości 220 złotych oraz sześcioma punktami karnymi. Pojawiają się informacje, że to niedoświadczony kierowca.

Według portalu tvn24.pl mężczyzna do grupy ochronnej byłej premier trafił dopiero w październiku 2018 roku. - Młody ma najmniejszy staż wśród kierowców Szydło - dwa lata służby. Nie jeździł wcześniej w żadnej grupie ochronnej, woził tylko szefów SOP-u. Do ochrony wicepremier poszedł w nagrodę oraz żeby się podszkolić. To jeden z jego pierwszych wyjazdów w Polskę - powiedział funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa.