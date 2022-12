Kolejny ukłon w stronę TVP. Projekt ustawy trafił do Sejmu

- One za podstawowe założenie zasady "must carry" uznają, że "dla znacznej liczby użytkowników końcowych takie sieci i usługi są głównym sposobem odbierania kanałów radiowych i telewizyjnych". W związku z tym "takie obowiązki nakłada się jedynie wtedy, gdy są one niezbędne do realizacji celów leżących w interesie ogólnym, wyraźnie określonych przez każde państwo członkowskie, przy czym obowiązki te muszą być proporcjonalne i przejrzyste" - tłumaczy.