Kolejny przypadek odry na Mazowszu. Zachorował pięciolatek z przedszkola w Warszawie

W przedszkolu w warszawskim Ursusie zachorował na odrę pięcioletni chłopiec. Osoby, które miały z nim kontakt zostały objęte nadzorem epidemiologicznym.

- W miniony piątek organy inspekcji sanitarnej w Warszawie i Pruszkowie odnotowały zgłoszenie wystąpienia podejrzenia zachorowania na odrę u 5-letniego chłopca. Chłopiec uczęszcza do przedszkola w warszawskim Ursusie, mieszka w Pruszkowie, jest narodowości polskiej - powiedziała PAP Joanna Narożniak, rzeczniczka prasowa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. - Dziecko trafiło na konsultacje do Szpitala Zakaźnego w Warszawie i było hospitalizowane na oddziale pediatrycznym do poniedziałku. Wyniki z pracowni wirusologicznej PZH potwierdziły laboratoryjnie odrę - powiedziała.