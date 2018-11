22 nowe przypadki podejrzeń lub zachorowań na odrę. Tylko na Mazowszu

Kolejne przypadki odry na Mazowszu. W ostatnim tygodniu odnotowano tam dwadzieścia dwa nowe przypadki podejrzeń lub zachorowań - informuje mazowiecki sanepid. Od stycznia w Polsce na odrę zachorowało prawie dwieście osób. To trzy razy więcej niż przed rokiem.



PWIS w Warszawie opublikował komunikat o zgłoszonych podejrzeniach zachorowań na odrę i potwierdzonych zachorowaniach. Dane obejmują okres od 10 października do 23 listopada. "Łącznie zarejestrowano we wskazanym okresie 79 przypadków podejrzeń zachorowań lub zachorowań na odrę. Do dziś w 14 przypadkach zgłoszeń badania laboratoryjne potwierdziły zachorowanie na odrę, u 6 osób badaniami wykluczono zachorowanie bądź lekarz rozpoznał inną chorobę" - poinformował mazowiecki sanepid.