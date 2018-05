Kolejny polityk chce karmić niepełnosprawnych. Tylko tych z Sejmu

Po Jacku Wojciechowiczu, który zadeklarował pokrycie kosztów wyżywienia niepełnosprawnych i ich rodziców protestujących w Sejmie, podobną ofertę złożył poseł Michał Szczerba. "Proszę te koszty odliczyć z mojego uposażenia" - napisał w liście do Marszałka Sejmu.

Wszystko zaczęło się właśnie od słów Marka Kuchcińskiego, które padły podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w województwie świętokrzyskim. - To są także koszty, proszę państwa, bo codzienne wyżywienie kosztuje, i tak dalej. Bierzemy to na siebie, ale będziemy musieli zastanowić się. Ktoś musi za to zapłacić - powiedział polityk o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych.