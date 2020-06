Kolejny krok ws. syna ambasadora Arabii Saudyjskiej. Rozważana interwencja Zbigniewa Ziobry

Umorzona sprawa rodziny Lublińskich. Prokuratura wraca do działań

Teraz prokuratura zwróciła się do MSZ o "wystąpienie do władz Arabii Saudyjskiej ws. zrzeczenia się immunitetu dyplomatycznego w stosunku do syna ambasadora". Jeśli tak się stanie, mężczyzna będzie mógł usłyszeć zarzut, co pozwoli na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.