Zbigniew Ziobro chce wyższego wyroku dla mężczyzny, który połamał czaszkę 3-latkowi

Zbigniew Ziobro chciał zmiany kwalifikacji czynu

Według Prokuratury Krajowej, Sąd Okręgowy w Gdańsku błędnie zakwalifikował czyn mężczyzny przez, co nałożony na mężczyznę wyrok jest niewspółmierny do wyrządzonej krzywdy. Zdaniem PK oskarżony naraził chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a także naraził pozostałe dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Apelacja Ziobry bez pożądanego skutku

Prokuratura Krajowa zaskarżyła wyrok, składając apelację w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. We wniosku apelacyjnym zaznaczono, że Sąd Okręgowy błędnie zdecydował, że oskarżony działał nieumyślnie. Według prokuratury zebrany materiał dowodowy daje podstawę do uznania oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu przez nią czynów.

Sąd Apelacyjny w wyniku postępowania obniżył jednak zasądzony w niższej instancji wyrok do roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Oznacza to, że przyjął wcześniejszą kwalifikacje czynu, uznając, że oskarżony nie działał z zamiarem spowodowania niebezpieczeństwa dla życia chłopca i pozostałych dzieci. Jednocześnie kwota zasądzonej grzywny została zwiększona do 50 tys. złotych.