Kolejne zapadlisko w pobliżu Olkusza. Nadleśnictwo zamyka następny fragment lasu

Od kilku miesięcy w okolicach Olkusza pojawiają się zapadliska. Mają do nawet 10 metrów głębokości. Pojawiają się na terenach niezamieszkałych, głównie w lasach. Nadleśnictwo Olkusz odgradza te tereny, zakazuje wstępu do lasu. Jaki jest powód powstawania tych zapadlisk? To efekt działalności przed laty na tym terenie kilku kopalni rud cynku i ołowiu. Ostatnią zamknięto rok temu.