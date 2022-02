Kolejne wybuchy w Doniecku. Ich źródło nie jest znane

"Zachodni sojusznicy Kijowa twierdzą, że Rosja przygotowuje się do inwazji na Ukrainę i obawiają się, że eskalacja może zostać wykorzystana jako pretekst" - brzmi komunikat Reuters. Z drugiej strony Kreml wciąż odpiera zarzuty, dotyczące planów inwazji na Ukrainę, sugerując jednocześnie, że to strona ukraińska miałaby przeprowadzić ofensywę na wschodzie, zajmowanym przez mniejszość rosyjskojęzyczną. Sugestie te są jednak częścią rosyjskiej propagandy w celu uwiarygodnienia ewentualnego ataku - co zdecydowanie podkreślają ukraińskie władze.