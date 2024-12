Kolejne wnioski o uchylenie immunitetu. Jeden z nich dotyczy Obajtka

- Prokurator generalny skierował trzy wnioski o uchylenie immunitetu: dwa wnioski do polskiego parlamentu i jeden do Parlamentu Europejskiego. Wnioski polskie dotyczą posłów Krzysztofa Szczuckiego i Jana Ardanowskiego. Wniosek do europarlamentu dotyczy Daniela Obajtka - poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.