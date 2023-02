Kolejne sumy w "willi plus". Czarnek się tłumaczy

Nie milkną echa afery "Willa plus". Jej główny bohater - Przemysław Czarnek - wciąż jednak broni swojego projektu. - Dzięki temu kupiliśmy np. fortepian za 650 tys. złotych do MDK w Nałęczowie, autokar za 750 tys. złotych dla gminy Ostrów Lubelski, która będzie dowoziła dzieci - wyliczał minister w Radiu Zet, podkreślając, że to "znakomity program".