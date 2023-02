Trzy słowa Kaczyńskiego po przemówieniu Bidena. Fala spekulacji

- Ta wojna nigdy nie była koniecznością; to tragedia. Prezydent Putin zdecydował się na tę wojnę. Każdy dzień trwania tej wojny to jego wybór. On może zakończyć wojnę jednym słowem; to proste - jeżeli Rosją przestanie najeżdżać Ukrainę, to zakończy wojnę; jeżeli Ukraina przestanie bronić się przed Rosją - będzie to koniec Ukrainy - podkreślił Biden.