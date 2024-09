Kolejne powiaty zagrożone. IMGW wydało nowe ostrzeżenia

Wrocławiu będą pierwsze spadki poziomu wody

Podczas wieczornego posiedzenia sztabu kryzysowego - z udziałem m.in. premiera i przedstawicieli służb - dyrektor IMGW powiedział, że w Opolu, Brzegu i Oławie obserwowane są już spadki poziomu wody, odpowiednio o 15, 8 i 6-8 cm. Dodał, że jeśli chodzi o Wrocław i okoliczne rzeki, które wpadają do Odry, to na wodowskazie utrzymuje się od 12 godzin stabilny stan wody między 639 a 642 cm. - Jutro w ciągu dnia we Wrocławiu będą już notowane pierwsze spadki - przekazał Czerniawski.