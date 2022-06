Kolejna rozmowa przechwycona. "Nie masz nic do jedzenia i picia, żadnych leków"

Jak wynika z rozmowy, żołnierz armii okupacyjnej znajduje się obecnie w potrzasku. Na nagraniu słychać głos jego ojca, który doradza synowi, żeby opowiedział prokuratorowi "wszystko, co dzieje się w ich oddziale". - Nie macie nic do jedzenia ani do picia. Żadnych leków, nic - mówi do syna.