"Strzelił sobie w nogę, by się wydostać". Kolejna przechwycona rozmowa

Według rosyjskiego żołnierza taki scenariusz może być szansą. - Wtedy Putin mógłby się opamiętać - zauważa. - Zgodnie ze statutem, jeśli pozostaje mniej niż 50 proc. Brygady, zostaje one wyprowadzona lub oddelegowana do innej jednostki. Nadal walczymy w naszej brygadzie, tylko liczba ludzi się zmniejsza. Nasi ludzie znikają. Niektórzy zniknęli, inni są w niewoli. Jeszcze inni się ukrywają lub wrócili do Rosji – dodaje.