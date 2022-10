Kokatjl Mołotowa u Miedwiediewa. Nocny atak

Dmitrij Miedwiediew wielokrotnie zabierał głos po ataku Rosji na Ukrainę, w szczególności odgrażając się Zachodowi i Kijowowi. Tym razem to on padł ofiarą ataku i to nie słownego. Jak informuje ukraińska agencja UNIAN, do jego biura miał być wrzucony koktajl Mołotowa.