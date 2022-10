Rosyjski żołnierz marznie i liczy na wsparcie z Białorusi. "Mają się cieszyć z tego, co dostają"

"Łukaszenka i Białoruś nie mają nic do gadania"

Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mówi w rozmowie z Wirtualną Polską, że Aleksandr Łukaszenka i Białoruś nie mają nic do gadania, bo "to wszystko system wspólny". - Jeśli administracja rosyjska podejmie taką decyzję, to tak się stanie. Dotyczy to sprzętu, amunicji, wyprowadzenia działań, umundurowania - wylicza.