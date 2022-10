Szojgu na wylocie? "Putin musi zrzucić na kogoś winę za porażki na froncie"

- Byłem przekonany, że nastąpi to od razu po włączeniu do Federacji Rosyjskiej okupowanych ziem ukraińskich. To może być kwestia najbliższych dni. Świadczą o tym ruchy związane z awansowaniem na generała Ramzana Kadyrowa czy popieranie "jastrzębi", którzy chcą zaostrzenia konfliktu. Jeśli doszłoby do "utrącenia" Szojgu, to Putin najwyraźniej idzie na zaostrzenie kursu na wojnie i większą brutalizację – ocenia gen. Stanisław Koziej.