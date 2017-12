Kobieta wypędzała z córki i męża demony. Teraz nie może się do nich odzywać

Nawet na 12 lat do więzienia może trafić kobieta, która dręczyła psychicznie swoją najbliższą rodzinę.

Dziewczyna była dręczona. Matka wmawiała jej, że jest opętana przez siły nieczyste. Wszczynała również awantury, aby sprowokować córkę do agresywnego zachowania. Kobieta miała zmuszać dziewczynę do obrzędów religijnych i egzorcystycznych. Ponadto oblewała ją święconą wodą i głośno słuchała pieśni religijnych. Dziewczyna cztery razy próbowała popełnić samobójstwo .

Od roku prześladowany jest również mąż. Wcześniej pracował za granicą. Po przyjeździe do kraju Aldona W. znęcała się nad nim dokładnie w ten sam sposób, co nad córką. Sprawą kobiety zajmie się Sąd Rejonowy w Toruniu. Grozi jej od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.