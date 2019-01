Kobieta utopiła się w wannie, obok leżało dziecko. Mogło dojść do samobójstwa rozszerzonego

Nieprzytomną 41-letnią kobietę i jej 6-letniego syna odnaleziono w jednym z gdyńskich mieszkań. Kobieta zmarła - sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jej śmierci było utonięcie. Nieprzytomny syn kobiety w ciężkim stanie trafił do szpitala. Prokuratora przypuszcza, że mogło dojść do samobójstwa rozszerzonego.

Prokurator dodała, że kobieta zostawiła w mieszkaniu list. Jest to dodatkowy dowód na to, że kobieta odebrała sobie życie. Śledczy nie wykluczają, że mogą mieć do czynienia z tzw. samobójstwem rozszerzonym.