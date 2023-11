Koalicja chce unieważnić wyrok TK? Wskazuje możliwe scenariusze

- Niektórzy prawnicy uważają, że skoro w składzie Trybunału były osoby nieuprawnione, to nie był to prawdziwy wyrok. Chodziłoby więc o stwierdzenie, że nie był to wyrok, więc nie mógł wywołać skutków prawnych. To nie jedynie kwestia polityczna. Ukazują się opracowania naukowe m.in. w czasopiśmie "Państwo i Prawo", które mówią, że nie można tej decyzji traktować jak legalnie wydany wyrok - ocenia dr Małecki.