Funkcja dla posłanki KO. Nagroda za kampanię?

Plan obsady prezydium nowego Sejmu przyszli koalicjanci mają przedstawić jeszcze w tym tygodniu. Marszałkiem Sejmu najprawdopodobniej zostanie Szymon Hołownia z Polski 2050, a po dwóch latach ma go zmienić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Prawo i Sprawiedliwość chciało skierować do prezydium Sejmu obecną Marszałek Elżbietę Witek, jednak na to nie chcą się zgodzić partie, które będą tworzyć większość w nowym Sejmie.