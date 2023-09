Zakaz dla Ziobry, musi się podporządkować. "Mocne dowody" Holland

- W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Taki pozew można poprzedzić wnioskiem o zabezpieczenie. Agnieszka Holland musiała przedstawić mocne dowody, dlatego sąd przychylił się do wniosku. Biorąc pod uwagę, jak skandaliczne były wypowiedzi ministra Ziobry, uważam, że była to decyzja słuszna - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Marcin Matczak, profesor prawa z Uniwersytetu Warszawskiego.