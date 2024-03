KO zachęca ludowców. Chce wspólnego startu do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. 22 kwietnia mija jednak termin rejestracji komitetów wyborczych. Do tego czasu partie muszą się więc zdecydować, jak chcą startować.

Jak podaje Interia , politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują PSL do wspólnego startu . Obie formacje należą bowiem do Europejskiej Partii Ludowej. Wspólna lista miałaby pomóc w powiększeniu delegacji.

- Nasi koledzy przekonują, że dzięki wspólnemu startowi mielibyśmy jako komitet delegację porównywalną do Niemców czy Hiszpanów, to dawałoby większe pole manewru do negocjacji stanowisk w Parlamencie Europejskim - mówi Interii jeden z polityków PSL.