"Po prostu nie wiem, co będzie". Ceny na bazarze koło domu Tuska

- Podwyższenie VAT, jak i późniejsze w perspektywie podwyżki prądu, spowodują głębsze zubożenie społeczeństwa. Sopot jest miastem ludzi starych, to samo dotyczy i Gdyni. Klienci coraz bardziej się przyglądają, niż robią zakupy. Każdy grosz się liczy, każda złotówka jest przeliczana, a po podwyżkach to już po prostu nie wiem, co będzie - mówi w rozmowie z gazetą jedna z handlujących na bazarze kobiet.

- Na pewno żywność zdrożeje. Handlu rolniczego to nie dotyczy, bo my nie płacimy VAT, ale mamy też swoje koszty jak rachunki za prąd. Generalnie markety mogą sobie pozwolić na obniżkę cen żywności i wszystkiego, żeby ściągnąć klienta, a my na to nie możemy pozwolić - twierdzi natomiast zapytany przez "Fakt" rolnik, który sprzedaje swoje produkty w Sopocie.