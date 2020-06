KO składa do prokuratury wniosek ws. Mateusza Morawieckiego. "Łamanie prawa w DNA PiS-u"

W Dzienniku Ustaw została opublikowana uchwała PKW ws. wyborów prezydenckich 10 maja. To nie powstrzymało posłów Koalicji Obywatelskiej przed złożeniem zawiadomienia w prokuraturze. Politycy uważają, że stało się tak w wyniku "presji i obawy premiera o własne bezpieczeństwo". Według nich nie zmienia to faktu, że Mateusz Morawiecki popełnił przestępstwo polegające na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków.

Marcin Kierwiński: nie ma szans na karierę w PiS-ie bez łamania prawa

Cezary Tomczyk dodał, że prokuratorzy powinni działać natychmiast. Zarzucił Morawieckiemu, że opóźnił proces wyborczy. - To wykorzystywanie sytuacji do bieżących interesów partii. To nie premier jest od tego, żeby decydować o tym, jakie wyroki mają być drukowane. Mamy dość wszystkich afer PiS-u. Wszystkie znajdą swój finał w sądzie. Głos w wyborach jest po to, aby patrzeć władzy na ręce - przekonywał.