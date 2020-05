Bośnia i Hercegowina. Premier Fadil Novalić zatrzymany i zwolniony. Powodem wadliwe respiratory

Sąd w Bośni i Hercegowinie zwolnił w niedzielę trzy osoby w związku ze sprawą sprowadzenia wadliwych respiratorów dla pacjentów z koronawirusem. Wśród nich jest premier federacji BiH Fadil Novalić. Wszyscy są podejrzani o korupcję. Sąd uznał, że tymczasowy areszt nie jest konieczny do sprawnego przeprowadzenia postępowania karnego - podaje reuters.com. Prokuratura zapowiedziała odwołanie od decyzji. Chodzi zakup 100 sztuk sprzętu z Chin, co kosztowało w przeliczeniu na zł ok. 24 mln.

Regionalny premier Novalić od czwartku przebywał w policyjnym areszcie, a następnie był przesłuchiwany w prokuraturze. Zwolniony został również Fahrudin Solak, a także Fikret Hodzic. Pierwszy to urzędnik odpowiedzialny za zakup sprzętu do walki z koronawirusem. Z kolei drugi to właściciel firmy zajmującej się przetwórstwem malin, który sprowadził respiratory do Bośni i Hercegowiny. Jego przedsiębiorstwo nie miało licencji na import sprzętu medycznego.