Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski do dymisji? Prawie połowa Polaków jest za

Kolejne wątpliwości budzi majątek Łukasza Szumowskiego. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym, które złożył, ma on jedynie około tysiąca złotych oszczędności. Wiadomo jednak, że zanim zajął się on polityką, cały majątek przepisał na żonę. Ma on z nią rozdzielność majątkową od 2008 r. Niedawno Szumowski zadeklarował, że być może ujawni on również majątek swojej żony, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.