Podwójna rola Łukasza Szumowskiego. Nowe fakty ws. afery z NCBiR

W czasie, gdy spółka brata i żony Łukasza Szumowskiego ubiegała się o dotację z NCBiR, Łukasz Szumowski odgrywał podwójną rolę. Był nie tylko członkiem personelu kluczowego we wspomnianej spółce, ale też wiceministrem nadzorującym NCBiR - wynika z dokumentów, które wyciekły do mediów.

Do pism w sprawie ministra dotarł TVN24. Wynika z nich, że w grudniu 2016 roku, gdy spółka brata i żony Łukasza Szumowskiego ubiegała się o dotację z NCBiR, ten nie tylko pełnił obowiązki członka personelu kluczowego dla projektu ubiegającego się o grant, ale też nadzorował instytucję, która ten grant w ostateczności przyznała.

NCBiR. Łukasz Szumowski i jego podwójna rola

Kluczową datą jest dzień 9 grudnia 2016 roku. Właśnie wtedy spółka Life Science Innovation, w której udziałowcami byli brat i żona Łukasza Szumowskiego, wysłała do NCBiR pismo z informacją o wycofaniu obecnego ministra zdrowia z pełnienia funkcji członka personelu kluczowego dla projektu, który ubiegał się o dotację z programu Bridge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dlaczego to takie ważne? Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w dniach 7-9 grudnia 2016 roku zastępował on ministra Piotra Dardzińskiego, do którego kompetencji należał nadzór nad DIR (Departament Innowacji i Rozwoju). To temu organowi podległe jest NCBiR.

NCBiR. Łukasz Szumowski zrzekł się funkcji, LSI zwlekało z pismem

Jak na antenie TVN24 mówił Grzegorz Łakomski, autor artykułu: "Szumowski pełnił podwójną rolę, w momencie, gdy jego spółka ubiegała się o dotację z NCBR".

By lepiej zrozumieć kontekst sytuacji, trzeba spojrzeć na to, co działo się wcześniej:

21 listopada 2016 roku Łukasz Szumowski przekazał udziały w spółce swojej żonie

24 listopada został powołany na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25 listopada składa rezygnację z udziału w projekcie Life Science Innovations, w którym nadal sprawował rolę tzw. członka kluczowego personelu. Pismo trafia do LSI w dniu 28 listopada

25 listopada LSI składa protest i odwołuje się od decyzji NCBiR ws. grantu, którego wcześniej jej nie przyznano

7-9 grudnia Łuksz Szumowski zastępuje ministra odpowiedzialnego za nadzór nad NCBiR

9 grudnia LSI informuje NCBiR o decyzji Łukasza Szumowskiego ws. rezygnacji z projektu

Firma LSI w piśmie do NCBiR informuje o powołaniu Łukasza Szumowskiego przez wicepremiera Jarosława Gowina na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. LSI wskazuje też datę powołania jako 24 listopada 2016 roku.

W piśmie do NCBiR Life Science Innovation dodaje, że nikt nie był w stanie przewidzieć tego, że Szumowski zostanie wybrany na to stanowisko w terminie zbieżnym ze składaniem przez LSI wniosku o grant. "Pan Profesor Łukasz Szumowski został obdarzony najwyższym zaufaniem ze strony Polskiego Rządu w dacie po złożeniu przez LSI formalnie Wniosku w ww. Konkursie” - czytamy w dokumencie z 9 grudnia opublikowanym przez tvn24.pl.

Dwa miesiące później NCBiR przyznał grant LSI. 14 lutego 2017 roku spółce przekazana jest informacja, że po rozpatrzeniu wniosku odwoławczego ich wniosek otrzymał 13 punktów. To o 3 punkty więcej niż w pierwszej procedurze. Tym samym LSI awansowało na 21 miejsce w rankingu podmiotów biorących udział w konkursie, z adnotacją "dofinansowanie przyznano po rozpatrzeniu procedury odwoławczej".

NCBiR. Łukasz Szumowski a zastępstwa ministra Dardzińskiego

Warto zwrócić uwagę, że między 7 grudnia a 14 lutego Łukasz Szumowski zastępował ministra Dardzińskiego jeszcze trzykrotnie. Było to: w dniach 22-29 grudnia 2016 roku, 3 stycznia oraz między 6 a 10 lutego 2017 roku. - Przez 56 dni wiceminister nauki Szumowski nadzorował instytucję wtedy, kiedy były procedowane wnioski spółki jego brata i żony - wyliczył poseł KO Michał Szczerba podczas ostatniej konferencji w Sejmie.

Szumowskiego broni jednak Jarosław Gowin, który był w tym czasie szefem resortu nauki. - Ustaliliśmy, że minister Szumowski będzie się trzymał jak najdalej od NCBiR-u. Nawet w najmniejszej mierze nie interesował się działalnością tej instytucji i nie ingerował w jej prace - podkreślił w rozmowie z tvn24.pl lider Porozumienia.

Zbieżności dat w wysłaniu pisma przez LSI do NCBiR i nadzoru Szumowskiego nad tą instytucją nie widzi też szef spółki, Paweł Wilski. Na pytanie o to, czy fakt, że Szumowski zastępował Dardzińskiego miał wpływ na podjęcie decyzji o przekazaniu pisma do NCBiR akurat tego dnia odpowiedział, że pismo zostało 9 grudnia 2016 r. wysłane do NCBiR listem poleconym.

"Wspomniany fakt nie miał wpływu na nadanie pisma na poczcie do NCBiR w dniu 9 grudnia 2016 r. LSI nie miało żadnej wiedzy o nieobecności ww. osoby, ani ew. zastępstwach" - pisze Wilski i dodaje, że protest LSI został rozpatrzony w lutym 2017 r., a decyzja o dofinansowaniu projektu została wydana w październiku 2017 roku.

Sam Łukasz Szumowski twierdzi z kolei, że nigdy nie był w zarządzie funduszu LSI, ani nigdy go nie reprezentował.

Źródło: tvn24.pl