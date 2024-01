Kłopoty Manasterskiego. Kierowana przez niego fundacja musi zwrócić państwową kasę

Tyle założeń. W TVP próżno szukać programu "Biznes Ekonomia Rodzina". O efektach nic nie wie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kierowane obecnie przez polityczkę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Resort poinformował nas, że zgodnie z regulaminem zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania do złożenia sprawozdania końcowego. Sprawozdanie w terminie nie wpłynęło, dlatego ministerstwo podjęło kroki prawne zmierzające do rozliczenia dotacji. Obecnie do fundacji trafiło wezwanie do złożenia sprawozdania. Jeśli organizacja go nie złoży, ministerstwo oficjalnie zażąda zwrotu 100 tys. zł.