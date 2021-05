Narodowy Instytut Wolności przyznał dotacje. Fundusze u popierających PiS?

Wyniki konkursu na budowę tzw. żelaznego kapitału NIW ogłosił 30 kwietnia. W ramach tego przedsięwzięcia pieniądze przekazywane są do podmiotów, które według komisji są najważniejsze i mają najcenniejszy dorobek w budowaniu społeczeństwa i oferują szeroki wachlarz inicjatyw społecznych.

NIW ogłosił zwycięzców "żelaznego kapitału"

Jak wyjaśnia portal "Wyborczej" ze środków tzw. żelaznego kapitału podmioty nie muszą się rozliczać tak jak np. w przypadku dotacji na konkretny cel. Organizacje same wybierają, na jaką działalność statutową i cele przeznaczą otrzymane fundusze.

I tak w konkursie organizowanym przez NIK można było zdobyć 100 punktów. Najlepszy wynik i co za tym idzie, pół miliona złotych otrzymały podmioty:

Prasa podała również, że w radzie tej fundacji jest 26 osób związanych z PiS-em - m.in. Piotr Gliński. Przypomnijmy, że minister kultury jest także jednym z założycieli oraz inicjatorem powstania Narodowego Instytutu Wolności, którzy rozdziela pieniądze. To właśnie NIW przydzielił pół miliona złotych Fundacji Polska Wielki Projekt. Z organizacją związani są także m.in. europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, a także były szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Jedną z działalności, którą zajmuje się Fundacja Polska Wielki Projekt, jest przyznawanie Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego. Do 2015 roku było to wyróżnienie honorowe - przypomina "Wyborcza". Gdy do władzy doszedł PiS, razem z nagrodą zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł. Pieniądze przeznacza na ten cel PKO BP.