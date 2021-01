Ktoś groził szefowi Marszu Niepodległości? Prokuratura zajęła się sprawą

Kilka dni później Robert Bąkiewicz ogłosił powołanie Straży Narodowej , która, jak zapowiadał, miała za zadanie ochraniać kościoły przed protestującymi. W niedzielę 25 października na Krakowskim Przedmieściu przed kościołem Świętego Krzyża podczas demonstracji przeciwko zakazowi aborcji doszło do szarpaniny pomiędzy narodowcami i uczestniczkami strajku kobiet.

"Policjanci wylegitymowali ponad 100 osób, w tym 13 nieletnich. Nałożono 35 mandatów karnych, a do sądu skierowanych zostanie 68 wniosków o ukaranie. Również wobec osób nieletnich skierowane będą wnioski do sądu rodzinnego. Ponadto do sanepidu przekazane zostaną 103 notatki" - informowała stołeczna policja na Twitterze.