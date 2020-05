Klauzula sumienia do zaostrzenia? Trwają prace w Sejmie, opozycja bije na alarm

W środę sejmowa komisja zdrowia rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Nowa ustawa autorstwa Ministerstwa Zdrowia określa m.in. zasady i warunki wykonywania tych zawodów. Resort zmianami chce m.in. poprawić warunki kształcenia i zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów oraz zachęcić do powrotu do krajów tych medyków, którzy znajdują się poza granicami Polski.

Opozycja domagała się, by ten przepis powrócił. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej tłumaczyła, że publiczne placówki mają obowiązek wskazać pacjentce podmiot, gdzie może uzyskać pomoc. - To niedopuszczalne, by po stronie pacjentów była taka odpowiedzialność skoro są ubezpieczeni, płacą składki, a szpitale są publiczne - tłumaczyła posłanka.