Posłanka zwróciła się do marszałka Sejmu ws. Deklaracji LGBT. Prośba odrzucona

Monika Rosa z Nowoczesnej uznała, że posłowie PiS nie znają treści Deklaracji LGBT+. Poprosiła więc marszałka Sejmu o rozesłanie dokumentu poszczególnym posłom. "Prośba nie znajduje uzasadnienia" - czytamy w odpowiedzi przesłanej z Kancelarii Sejmu.

Trwa narodowa dyskusja wokół podpisanej przez władze Warszawy Deklaracji LGBT+. Główna oś sporu to burza wokół interpretacji "Standardów Edukacji Seksualnej" Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Treść całego dokumentu jest dostępna TUTAJ .

"Mając na uwadze, że posłowie PiS intensywnie zajmują się Warszawską Deklaracją LGBT+, a nawet nie zadali sobie trudu, by ją przeczytać, poprosiłam marszałka (Marka - red.) Kuchcińskiego, by ją do posłów rozesłał. Nie ma zgody" - poinformowała na Twitterze Rosa.