Klaudia Jachira otworzy noclegi w swoim biurze poselskim. Dla uczestników protestów pod Sejmem

Gorąca kawa, coś na ząb, prysznic oraz nocleg w ciepłym i przytulnym schronieniu - takie usługi zaoferuje biuro poselskie Klaudii Jachiry z Platformy Obywatelskiej. Posłanka chce, aby jej lokal był nie tylko zwykłym biurem, ale stał się "centrum działalności opozycyjnej".

Sejm regularnie staje się areną protestów w obronie demokracji . Podczas nocnych obrad w komisjach sejmowych uczestniczący w nich eksperci opozycji i organizacji pozarządowych są przetrzymywani do świtu. W dodatku ci przeciwnicy "dobrej zmiany", odwiedzając stolicę, często mieli trudności ze znalezieniem kąta do wypoczynku. Posłanka Jachira chce stworzyć dla nich azyl.

- Osoby, które przyjeżdżają do Warszawy demonstrować, będą mogły się tam przespać, wykąpać, odświeżyć i zagrzać. Powstanie sala konferencyjna, gdzie będę zapraszała ekspertów organizacji pozarządowych. Moje biuro będzie tętniło życiem - zwierza się WP Klaudia Jachira .

Biuro Klaudii Jachiry będzie centrum działalności anty-PiS

Dodaje, że na biuro poselskie przyznano jej zadziwiająco duży lokal. To 5-pokojowe mieszkanie przy ul. Wilczej, o powierzchni ponad 90 metrów kwadratowych.

- Przecież pracuję sama i pomaga mi jedna asystentka. Pogubimy się na tylu metrach - dodaje Jachira. Przyzwyczajona jest do mniejszego metrażu. Mieszka przecież w 34-metrowej kawalerce.

Biuro poselskie Jachiry idealnie nadaje się na kwaterę dla aktywistów opozycji. Do Sejmu na piechotę dojdzie się stamtąd w 7-8 minut. Posłanka zwróciła się do sympatyków o pomoc w remoncie. Na remont otrzymała z Sejmu 11 tys. zł.

Pierwsza akcja Jachiry udana.

Klaudia Jachira zaliczyła już pierwszą "akcję opozycyjną". To ona wprowadziła do Sejmu "gościa", który podczas prac nad ustawą dyscyplinującą sędziów rozpoczął protest. Przypatrując się obradom na galerii sejmowej wyciągnął szalik z napisem "Konstytucja" i krzyczał w obronie wolnych sądów. W mgnieniu oka interweniowała jednak straż marszałkowska. Funkcjonariusze wynieśli go poza parlament. Akcja skupiła jednak uwagę mediów.