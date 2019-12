Protesty przed sądami. "Klub KO będzie dzisiaj przed Sejmem"

- Mam nadzieję, że dzisiaj nikt nie będzie stał samotnie pod sądem, bo będzie nas bardzo dużo - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, apelując o uczestnictwo w środowych protestach. Stwierdziła, że to czas próby. - Jako obywatele powinniśmy upomnieć się o nasze prawa - dodała.

- Jedyny dla nas scenariusz do zaakceptowania to odrzucenie ustawy w całości w pierwszym czytaniu. Nie ma możliwości poprawienia ustawy, która jest do cna zła. To jest ustawa na miarę PRL, krajów totalitarnych - stwierdził Budka.